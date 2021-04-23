رئيس جامعة بورسعيد: مليار جنيه تكلفة الإنشاءات بالمستشفى الجامعى

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، إنه تم انفاق ما يقرب من مليار جنيه حتى الآن، على الإنشاءات بالمستشفى الجامعي التي يتم إنشاؤها بنطاق حي الزهور.

وأكد دكتور أيمن إبراهيم، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة بصدد افتتاح مستشفى ضخم، مشيرا إلي أنه سيتم البدء في شراء الأجهزة بعد الإنتهاء من الإنشاءات، حيث أن الدولة ووزارة التعليم العالي وفرت مبالغ ضخمه لإنهاء هذه المستشفى .

وأضاف "إبراهيم"، أنه خلال شهور قليلة وتحديدا مع بداية العام الدراسي المقبل سنسعى لفتح العيادات الخارجية، البالغ عددها 24 عيادة خارجية لخدمة مواطني بورسعيد وتباعا سيتم فتح باقي أقسام المستشفى عند الانتهاء منها.

يذكر أن المستشفى الجامعي ببورسعيد تضم 16 غرفة عمليات، يجهز منهم 10 غرف على أعلى مستوى طبي من التقنيات التي تستخدم نظام الكبسولات التي تعتبر متطلب أساسي في الجراحات الدقيقة.