رئاسة الحرمين تقدم برامج توجيهية وعلمية نسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام

تقدم الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية التابعة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالرئاسة، خدمات إرشادية وتوجيهية وعلمية لقاصدات بيت الله الحرام، وتنفيذ المبادرات المجتمعية والتوجيهات الإرشادية، وتنظم الدروس العلمية لقاصدات المسجد الحرام من معتمرات ومصليات. وفق بيان صحفى للسفارة السعودية بالقاهرة.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الدكتورة نورة بنت هليل الذويبى، أن الوكالة تقدم جميع الخدمات التوجيهية والعلمية لقاصدات المسجد الحرام سواء فى مصليات النساء أو فى المطاف والمسعى كما يتم خدمة شريحة مجتمعية كبيرة عن طريق تنفيذ العديد من المبادرات والدروس العلمية (عن بعد)، وتوزيع الكتب الإلكترونية عن طريق "الباركود".

وأشارت الدكتورة الذويبى إلى أن الوكالة تعتنى بالأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم لهم خدمات متميزة من خلال مسارات خاصة بهم ومصليات؛ لتسهيل أداء مناسكهن وعباداتهن بكل يسر وسهولة كما تهتم الوكالة بتوفير خدمات ومصليات لكبار السن، وخدمة ترجمة لغة الإشارة للدروس والخطب.

و أن الوكالة تقوم بالاستعداد لترجمة خطبة الجمعة إلى عدة لغات منذ وقت مبكر وتُوزع السماعات وتزوّد المصليات بترددات البث، و"باركود" ضمن مبادرة (بلغتكم) فى مصليات النساء لغير الناطقات باللغة العربية، للاستفادة من خطبة الجمعة وحصولهن على الفائدة المرجوة كما أن لديهم برنامج خاصا بالأطفال من خلال "باركود" كتيب غرس (السلسلة الرمضانية) يجرى توزيعه داخل المصليات النسائية الخاصة بالأطفال.

وأكدت الذويبى توزيع عدة كتب إلكترونية بعدة لغات تهتم بصفة الحج والعمرة والأحكام الفقهية للصلاة والطهارة وغيرها من الكتب الدينية القيمة، حيث يتم عرض "باركود" بعدة لغات فى مصليات النساء، لتحميل الكتب والاستفادة منها كما تقدم الوكالة وجبات الإفطار فى مصليات النساء طوال شهر رمضان المباركة، وتتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مصليات النساء، للمحافظة على سلامة جميع زوار وقاصدى المسجد الحرام.