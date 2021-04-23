حصاد الحكومة الأسبوعى.. 8 قرارات و7 اجتماعات.. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 17 أبريل حتى 23 أبريل 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى توسعات محطة كهرباء الوليدية نقلًا من الأراضى المخصصة بأنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على تحويل مبلغ 14 مليون جنيه من موازنة وزارة البيئة وأجهزتها التابعة إلى وحدة المعونة الإنمائية، تحت حساب الدعم المؤسسى لمشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والقائم على أساس الاتفاقيات الموقعة بين حكومتى مصر وألمانيا، حول التعاون الفنى بين البلدين، والتى ستخصص لتنفيذ التزامات البرنامج، وكذلك الموافقة على التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ البنود المستجدة فى أعمال ترميم مسجد المحلى برشيد، وذلك فى إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المبانى التاريخية وإضفاء طابع حضارى عليها، فضلًا عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 77 بتاريخ 12/4/2021، بعدد 21 موضوعًا.
كما شملت استعراض الموقف التنفيذى للقرارات الصادرة عن اللجنة لصالح المستثمرين خلال عام 2020، والتى بلغ عددها 140 قرارًا، بهدف المتابعة الدورية لإتمام تنفيذها، من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد محضر الاجتماع رقم 45 المنعقد بتاريخ 13/4/2021 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017، وكذلك قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من إبريل عام 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يكون ذلك بدلًا من يوم الأحد الموافق 25 من إبريل 2021.
وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه ترأس اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أشار إلى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية بالعمل على جاهزية القطاع الطبى بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وذلك بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع بمقر وزارة الطيران المدنى لاستعراض ملفات عمل الوزارة والمشروعات الاستثمارية التى تقوم بها، وذلك بحضور وزيرى الطيران المدنى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة مثل زيارة ليبيا، ووضع الاقتصاد الوطنى، وآخر مستجدات "كورونا"، فضلًا عن اجتماع لاستعراض الجهود التى تتم للمساهمة فى إعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020؛ وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير خدمات النقل البحرى على خطوط الملاحة العالمية لنقل الصادرات المصرية، حيث أكد أن زيادة الصادرات مرتبطة بتطوير خدمات النقل البحرى، وذلك بحضور وزيرى النقل، والتجارة والصناعة، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ومساعد وزير قطاع الأعمال، ومساعد وزير النقل للمتابعة وتطور الأداء، والمستشار الاقتصادى لاتحاد الغرف التجارية، بجانب اجتماع مع عدد من المستثمرين فى قطاع السياحة، حيث أكد أن الحكومة مستمرة فى مساندة القطاع السياحى حتى تنجلى أزمة كورونا وتعود الحركة السياحية العالمية إلى سابق عهدها، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار، ورئيس هيئة التنمية السياحية، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية. كما عقد اجتماعًا مع محافظ الجيزة لاستعراض موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى المحافظة مثل مقترح تطوير منطقة نزلة السمان، وموقف تطوير محور المنصورية.
وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، والتى تتم بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق والمنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، وكذا متابعة التقدم فى تنفيذ الإجراءات التى تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية للأراضى والعقارات الواقعة فى نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.
كما تلقى تقريرًا من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عما حققته اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية من جهود وأعمال فى سبيل رصد الاستغاثات الطبية على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتعامل الفورى معها، وذلك على مدار الربع الأول للعام الجارى 2021، بالإضافة إلى زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس لبحث ملفات التعاون المشترك، وذلك على رأس وفد يضم 11 وزيرًا، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددًا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وعدد من المسئولين الليبيين.
كما شملت الأنشطة أيضًا، عقد السيد رئيس مجلس الوزراء جلسة المباحثات المصرية الليبية، حيث أشار إلى أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التنموية التى تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها فى كل بقاع ليبيا، واتفق الجانبان على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ 2009، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين فى البلدين، إلى جانب عقد مؤتمر صحفى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأكد على دعم مصر لكافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة الليبية الجديدة لتحقيق التنمية، وحرصها على نقل الخبرات التى اكتسبتها الأيادى المصرية على مدار السنوات الست الماضية فى كافة مجالات التنمية للأشقاء فى ليبيا، كما شهد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات مختلفة مثل النقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء، وكذلك شهد مراسم التوقيع، عن بعد، لاتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية، لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصينى فى مصر، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، والسفير المصرى فى الصين، والسفير الصينى بالقاهرة، ومساعد وزيرة الصحة.
كما أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن، حيث تقدم بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأصدق التمنيات للرئيس السيسى بهذه المناسبة، التى ستظل دائمًا وأبدًا فخرًا يذكرنا بنصر أكتوبر – العاشر من رمضان المجيد، الذى قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، بجانب إرسال برقية تهنئة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، حيث عبر عن أخلص التهانى القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها البلاد.
أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة مثل ملف التحول الرقمى، والموقف الخاص بتطوير ورفع كفاءة مقرات الهيئة، وكذلك لقاء مع سفير الصين بالقاهرة، بحضور وزيرة الصحة والسكان، حيث أثنى على توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح سينوفاك فى مصر، وطلب سرعة تلقى دفعات كبيرة من الكمية المتعاقد عليها من اللقاحات مع شركة سينوفارم، فضلًا عن عقد لقاء مع رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ونائب رئيس البنك، وعدد من مسئولى البنك، وحضر المقابلة وزيرة التعاون الدولى، حيث أكد أن مصر لديها قصة نجاح حقيقية مع البنك الأوروبى، وأن التمويل المقدم من البنك أسهم فى إنجاز مشروعات تنموية متميزة على مدار السنوات الماضية.
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