حبس 11 متهما ضبطوا بحوزتهم مخدرات وأسلحة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أمر المستشار ياسر زيتون، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، بحبس تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 10 آلاف قرص مخدر وكمية كبيرة من الكوكايين وحوالي 100 فرش حشيش، كما تم ضبط 8 سيارات مختلفة بينهم سيارتين ماركة مارسيدس 2021 و6 سيارات ماركات سكودا وتويوتا وهيونداي ومبلغ مالي ضخم من عملات مصرية وأجنبية وكمية من الأسلحة والذخيرة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة العامة برئاسة شريف معتز، رئيس نيابات ثانٍ وثالث الإسماعيلية، ومشاركة محمد الكاشف وأحمد عماد ومحمود نجيب وأحمد الشُخب وكلاء النائب العام، أن المتهمين اشتركو في تكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب والإتجار بالمواد المخدرة.

واستمعت النيابة العامة بحضور فريق من سكرتارية النيابة برئاسة حسن فاروق، ضم وليد مجاهد وعبد الغني صلاح وأشرف عبد السلام ورضا فؤاد إلي أقوال المتهمين علي مدار 24 ساعة متواصلة، وكشفت التحققات أن المتهمين بينهم عناصر مقيمة بدائرة مركز أبوصوير وفايد بالإسماعيلية ولهم محل إقامة بشمال سيناء وعناصر بمحافظات سوهاج وأسيوط وكونو شبكة لجلب وترويج المخدرات بمختلف أنواعها.

وضبطت عدة حملات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني والأمن، المتهمين وبحوزتهم أكثر من 10 آلاف قرص مخدر وكمية كبيرة من الكوكايين وحوالي 100 فرش حشيش، كما ضبطت الحملة 8 سيارات مختلفة بينهم سيارتين ماركة مارسيدس 2021 و6 سيارات ماركات سكودا وتويوتا وهيونداي ومبلغ مالي ضخم من عملات مصرية واجنبية وكمية من الأسلحة والذخيرة.