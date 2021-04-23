حبس عاطل لحيازته هيروين فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كميات لذات المخدر وزنت 1,750 كيلو بقصد الاتجار وترويجه على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى على عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل كمين وألقى القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر على 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت حوالى 1,750 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 300,000 ثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.