اليوم السابع
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جامعة العريش تحتفل بعيد تحرير سيناء بتحية العلم وافتتاح معرض منتجات سيناء

الجمعة، 23 أبريل 2021 04:55 م
جامعة العريش تحتفل بعيد تحرير سيناء بتحية العلم وافتتاح معرض منتجات سيناء تحية العلم
شمال سيناء - محمد حسين

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انطلقت بجامعة العريش احتفالات بذكرى تحرير سيناء الـ39، واستهلت الاحتفالات بتحية العلم بساحة الجامعة بحضور ومشاركة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور، حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أعقب مراسم تحية العلم افتتاح معرض "سيناء مستقبلنا المشرق"، بجامعة العريش.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن المعرض يقام فى جامعة العريش، بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة، حيث يضم عدد من المعروضات المتنوعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المعرض بمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة وكليات جامعة العريش، حيث يضم عدد من المشغولات والملابس البدوية وأعمال الخرز والإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والإكسسوارات والحلى المتنوعة، و الأطعمة والحلوي، بجانب اللوحات الفنية المرسومة بمختلف الخامات، أعقب افتتاح المعرض عروض فنية ورياضية قدمها طلبة الجامعة .

 

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جامعة العريش

سيناء

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