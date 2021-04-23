توزيع 350 كرتونة مواد غذائية من أديرة بوش بمناسبة شهر رمضان الكريم

بنى سويف هانى فتحى

قدم ديرا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ودير القديس العظيم الأنبا بولا بمدينة ناصر شمال بنى سويف ممثلا فى القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش والقمص فام الانطونى وكيل دير الأنبا أنطونيوس 350 كرتونة مواد غذائية لعدد من الأسر البسيطة من الإخوة المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم تحتوى على كميات من الزيت والأرز والسكر والشاى والسمن والعدس والفول والمكرونة تم تسليمها لهذه الأسر عن طريق أئمة بعض مساجد المدينة.

وقال القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش فى بيان له إن دير الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا ببوش قاما منذ سنوات باستبدال مائدة الوحدة الوطنية التى كانت تقام خلال شهر رمضان الكريم كنوع من الاستغلال الأمثل لأموال هذه المائدة وتقديم 350 كرتونة مواد غذائية لعدد من الأسر من الإخوة المسلمين من الأسر البسيطة لإدخال الفرحة عليهم خلال شهر رمضان الكريم متمنين لكل الإخوة المسلمين فى كافة أنحاء المحافظة ومدينة بوش كل الخير والسعادة والسلام.

وأضاف القمص فام الانطونى وكيل دير الأنبا أنطونيوس ببوش أن تقديم الكراتين هو تتويجا للعلاقات المتميزة التى تجمع بين مسلمى وأقباط مدينة بوش ومساهمة من ديرا الأنبا انطونيوس والأنبا بولا لإدخال الفرحة على بعض الأسر من الإخوة المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأكد القمص باسليوس الأنبا بولا أن كراتين المواد الغذائية تم تسليمها لعدد من أئمة المساجد ليقوموا بدورهم باختيار الأسر المستحقة من الموجودين فى محيط المساجد دون تدخل من الديرين فى اختيار هذه الأسر داعين إلى الله أن يجعل هذه الأيام سبب بركة على الشعب المصرى وينجى البلاد من هذا الوباء ويحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها ورئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسى.