توزيع 2000 كرتونة رمضان و2000 شنطة دواجن من "تحيا مصر" بقرى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وتم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و2000 شنطة دواجن بمراكز دمنهور وحوش عيسى وأبو المطامير، من خلال الجمعيات الخيرية، وفقًا لضوابط محددة لضمان وصولها إلى مستحقيها، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التى أطلقها صندوق "تحيا مصر" بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وأشاد محافظ البحيرة بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، ومشاركتها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بمدن ومراكز المحافظة، وإدخال الفرحة عليهم فى المناسبات المختلفة.