اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 02:50 م
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توريد 100 طن قمح بشون محافظة دمياط

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:30 م
توريد 100 طن قمح بشون محافظة دمياط القمح
دمياط - فريق المحافظات

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تابعت مديرية التموين بدمياط، برئاسة المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، استقبال توريد القمح، حيث تم توريد 100طن قمح بمختلف الشون، وسبق أن تم تجهيز 8 شون منها 6 شون تتبع البنك الزراعى ويخزن بكل منها 2560 طن، و2 تتبع شركة مطاحن شرق الدلتا منها السادات بمساحه تخزينية 2700 طن والثانية شونة السنانية بمساحة تخزينية  8000 طن.

وتم تشكيل لجان استلام وفرز كل الشون برئاسة مندوب التموين وعضوية مديرية الزراعة والهيئة  القومية لسلامة الغذاء والجمعيات التعاونية القبانى، واعدت مديرية التموين بدمياط غرفة عمليات مقرها ديوان عام التموين لمتابعة استلام القمح ومخاطبة جهات التسويق "البنك الزراعى المصرى شركة  مطاحن شرق الدلتا" لإجراء عمليات التعقيم والتطهير لمواقع التخزين.

 

 


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