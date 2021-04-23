تنورة وأغانٍ وفقرات فنية للأطفال فى سهرة رمضانية بالبحيرة.. فيديو وصور

البحيرة - فريق المحافظات

انطلقت ليالى رمضان الثقافية والفنية بالبحيرة، والتى نظمها مركز الإبداع الفنى بدمنهور التابع لوزارة الثقافة. ورصدت عدسة تليفزيون اليوم السابع هذه الفعاليات التى تضمت باقة متنوعة من الفقرات الفنية منها أوبريتات فنية للأطفال وورش ثقافية مختلفة وكذلك إقامة ندوة دينية شارك فيها الشيخ نصر الدين شعبان من علماء الأزهر الشريف والقس ارثانيوس ممثلا عن الكنيسة القبطية.

كما تضمنت الفعاليات الثقافية والفنية تنظيم معرضا للكتاب وعروض مميزة للتنورة قدمها الفنان عماد شرف.

وقالت ياسمين الشباسى، مدير مركز الإبداع الفنى بدمنهور، استمرار الفعاليات ليالى رمضان حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت أن الفعاليات الرمضانية لمركز الإبداع لن تقتصر على تقديم العروض الفنية بمقر المركز بمدينة دمنهور بل ستنطلق أيضا بمؤسسات الرعاية والأيتام وغيرها من مؤسسات رعاية الأطفال، وذلك لإضفاء أجواء من البهجة والسعادة على هذه الفئات المحرومة.