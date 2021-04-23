اليوم السابع
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"تموين القليوبية": توريد 10010 طن قمح لصوامع وشون المحافظة حتى الآن

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:45 ص
"تموين القليوبية": توريد 10010 طن قمح لصوامع وشون المحافظة حتى الآن توريد القمح بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن صوامع وشون وهناجر المحافظة التى تم تخصيصها لتوريد محصول القمح من الفلاحين، استقبلت حتى الآن 10010 طنا، وأن المديرية أنهت استعداداتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة لبدء توريد محصول القمح.

وأضاف مدير تموين القليوبية لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، موضحا أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021، مشيرا إلى أنه فى حالة ملء السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

فيما أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، الانتهاء من حصاد 5700 فدانا من محصول القمح من إجمالى المساحة المزروعة، والتى تتخطى الـ51632 فدان قمح، موضحا أنه بدأ التوريد للمحصول بصوامع وشون المحافظة، وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

 


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بدء توريد محصول القمح

حصاد القمح

بدء حصاد القمح

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