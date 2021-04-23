تعرف على فوائد إضافة الشطة للطعام.. إنقاص الوزن وحماية الجهاز العصبي الأبرز

كتبت فاطمة خليل

فوائد الشطة أو الفلفل الأحمر الحار المطحون لا حصر لها، فهي تضفي مذاقاً خاصاً على طعامك وفي نفس الوقت لها فوائد صحية عديدة وتأتي هذه الفوائد بسبب المكون النشط في الفلفل الحار وهو مادة "الكابسيسين"، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الشطة، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي".



فوائد الشطة

فوائد الشطة



فوائد الشطة عديدة، حيث قد يساعد الكابسيسين، وهو أحد مكونات الفلفل الحريف أو الشطة، في علاج الأمراض المختلفة وتسكين الألم ..

وإليكم أبرز فوائد الشطة

-تسكين الآلام

-إنقاص الوزن

-تخفيف الحكة

-تقليل الالتهاب

-علاج نزلات البرد والاحتقان

-حماية الجهاز العصبي



فوائد الشطة

تعزيز نشاط مضادات الأكسدة

تشمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشطة ما يلي:

-فيتامين ج ، والذي يدعم أيضًا جهاز المناعة

-فيتامين هـ

-بيتا كاروتين

-الكولين

-لوتين

-زياكسانثين

-كريبتوكسانثين ، مصدر لفيتامين أ

-الكريبتوكسانثين هو أيضًا نوع من الأصباغ يسمى كاروتينويد ، ويعطي الفلفل لونه الأحمر.

تقدم مضادات الأكسدة مجموعة واسعة من الفوائد الصحية من خلال مساعدة الجسم على إزالة الجذور الحرة من المصادر الموثوقة - وهي مواد سامة يمكن أن تسبب ضررًا إذا تراكمت كثيرًا.

قد تساعد إزالة الجذور الحرة في منع مجموعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأمراض التنكسية العصبية ، مثل مرض الزهايمر.

ينتج الجسم بعض مضادات الأكسدة ، بينما يأتي البعض الآخر من النظام الغذائي.



فوائد الشطة

فوائد الشطة وتخفيف أعراض البرد



يستخدم بعض الناس الفلفل الحار أو الشطة في العلاجات المنزلية للسعال والاحتقان ولمقاومة نزلات البرد.

وجد مؤلفو مراجعة عام 2016 أن الكابسيسين قد يخفف الأعراض مثل العطس ، وانسداد الأنف ، والتقطير الأنفي الخلفي، والاحتقان عندما لا تكون الحساسية أو التدخين هي السبب.

قد يكون للكابسيسين هذه التأثيرات عن طريق تقلص الأوعية الدموية المتوسعة في الأنف والحلق.

وجد الباحثون الذين أجروا دراسة أجريت عام 2019 على 46 مشاركًا أن بخاخات الأنف كبخاخات توفر "راحة كبيرة وسريعة ومستدامة" من الأعراض المذكورة أعلاه - عندما لم تكن الحساسية هي السبب وبدأ التحسن بعد 10 دقائق من استخدام البخاخ.

وأشارت دراسة أجريت عام 2015 إلى أن الفلفل الحار قد يكون له خصائص مضادة للبكتيريا في الاختبارات المعملية ، وجد العلماء أنها تكافح المجموعة A Streptococci ، وهي نوع البكتيريا المسؤولة عن التهاب الحلق وأمراض أخرى.

تسكين الآلام

قد يكون للكابسيسين ، المكون النشط في الفلفل الحريف ، خصائص مسكنة للألم.

نظرت إحدى المراجعات المنشورة في عام 2016 في إمكانية استخدام الكابسيسين في الكريم لتقليل الألم استنتج المؤلفون أنه قد تكون هناك فوائد للاستخدام على المدى الطويل.

قد يساعد الكابسيسين في تخفيف الألم عن طريق تقليل كمية مادة P - وهي مادة كيميائية تنقل رسائل الألم إلى الدماغ.

الكريمات أو المراهم التي تحتوي على 0.0125٪ من الكابسيسين المنقى قد تقلل من الألم ومن هشاشة العظام ، على سبيل المثال ، وفقًا لإحدى الدراسات استفاد المشاركون من دهن الكريم ثلاث مرات يومياً على مواقع الألم.

ومع ذلك ، يعاني بعض الأشخاص الذين جربوا هذا العلاج من إحساس حارق مزعج كأثر جانبي.

اقترحت أبحاث أخرى أن تناول مكملات الكابسيسين الفموية قد يساعد في تخفيف الألم وعدم الراحة لدى الرياضيين ومع ذلك ، لا يزال العلماء يبحثون في كيفية عمل ذلك وما هي الجرعة التي قد تكون فعالة.

إنقاص الوزن

تزعم العديد من المنتجات التي تحتوي على فلفل حريف أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي وتعزز فقدان الوزن، ولكن لم تكن كل الأدلة قاطعة.

وجدت إحدى الدراسات أن تناول 1 جرام من الفلفل الحار في الوجبة يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية بشكل طفيف وهذا بدوره يحرق سعرات حرارية إضافية. في بعض الحالات ، كان لدى المشاركين أيضًا رغبة أقل في تناول الأطعمة الدهنية أو الحلوة أو المالحة بعد تناول الكابسيسين.

في عام 2018 ، أعطى العلماء متطوعين أصحاء علاجًا وهميًا ، أو جرعة 2 ملليجرام (مجم) ، أو جرعة 4 ملليجرام من الكابسيسين لمدة 12 أسبوعًا. أولئك الذين تناولوا جرعة أعلى عانوا من انخفاض بنسبة 6 ٪ تقريبًا في مصدر موثوق في دهون الجسم ، مقارنةً بأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي