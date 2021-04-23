تعرف على خطوات نقل ملكية السيارات داخل وحدات تراخيص المرور

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من إجراءات استخراج أوراق التراخيص للسيارات طبقًا لقانون المرور، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهناك خطوات يتم من خلالها إنهاء إجراءات نقل قيد أو ملكية السيارات الخاصة بقائدى المركبات، ومنها :

1- إثبات شخصية صاحب المركبة رقم قومى أو جواز سفر

2- تقديم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور

3- شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة أصلاً فى حالة الرخصة غير المؤمنة

4- تقديم نموذج فحص فنى وبيئى وصلاحية طفاية

5- تقديم ملحق التأمين الإجبارى

6- تقديم سند انتقال الملكية

7- شهادة براءة الذمة للمخالفات الصادرة من النيابة المختصة

8- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة