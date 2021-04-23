اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على خطوات نقل ملكية السيارات داخل وحدات تراخيص المرور

الجمعة، 23 أبريل 2021 09:00 ص
تعرف على خطوات نقل ملكية السيارات داخل وحدات تراخيص المرور رخصة قيادة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجد مجموعة من إجراءات استخراج أوراق التراخيص للسيارات طبقًا لقانون المرور، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهناك خطوات يتم من خلالها إنهاء إجراءات نقل قيد أو ملكية السيارات الخاصة بقائدى المركبات، ومنها :

 

1- إثبات شخصية صاحب المركبة رقم قومى أو جواز سفر

2- تقديم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور

3- شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة أصلاً فى حالة الرخصة غير المؤمنة

4- تقديم نموذج فحص فنى وبيئى وصلاحية طفاية

5- تقديم ملحق التأمين الإجبارى

6- تقديم سند انتقال الملكية

7- شهادة براءة الذمة للمخالفات الصادرة من النيابة المختصة

8- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة


اخبار الحوادث

نقل مليكة السيارات

اخبار عاجلة

قانون المرور

ادارة المرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة