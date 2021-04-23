تراجع واردات مصر من الأسماك وارتفاع الجمبرى فى يناير الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، تطور الواردات المصرية من الأسماك وأنواعها المختلفة فى بداية العام الجاري 2021، حيث تراجعت الواردات المصرية الأسماك المحفوظة لتصل إلى 60 مليون و461 ألف دولار في شهر يناير الماضى، مقابل 62 مليون و109 ألف دولار فى شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغ مليون و648 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الأسماك المحفوظة جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 957 مليون و477 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل مليار و84 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 127 مليون و184 ألف دولار.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من التونة المحضرة نحو 18 مليون و833 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 13 مليون و71 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 5 ملايين و762 ألف دولار، إلى جانب واردات الجمبري "روبيان وقريدس"، وبلغت قيمتها 12 مليون و776 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 8 ملايين و617 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 4 ملايين و159 ألف دولار، وأخيرا الواردات المصرية من سمك الماكريل المجمد وبلغت قيمتها 6 ملايين و988 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 6 ملايين و614 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 374 ألف دولار.