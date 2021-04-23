تحرير 72 محضر تموينى خلال 48 ساعة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، اليوم الجمعة، عن تحرير 72 محضر تموينى خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكدت المديرية فى بيان لها، أن حملات رجال الرقابة التموينية لمراقبة الأسواق والسلع التموينية، أسفرت عن ضبط 30 قالب بسطرمة، تم تقشيره لطمس وإزالة تواريخ الإنتاج والصلاحية الموجودة عليه لغش وخداع المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم تحرير 24 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و20 محضر شهادات صحية، و3 محاضر سلع مجهولة المصدر، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار غاز بوتاجاز، ومحضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر عدم إعلان عن وجود مخزن.

وأكدت مديرية التموين على تحرير تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وتقريرين عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و3 تقارير عدم نظافة أدوات العجين، و5 تقارير عدم وجود قائمة تشغيل.