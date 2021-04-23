تحرير 40 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية وضبط 300 شيشة في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين.

وكان محافظ القليوبية، وجه رؤساء المراكز والأحياء بمواصلة الحملات اليومية المفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات والتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من إلتزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.

وشدد، على أهمية التنسيق والتعاون بيم كافة الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مؤكدا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والاحياء ونوابهم بحملات مكبرة لمتابعة الإجراءات الإحترازية، وأسفرت عن تحرير 40 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي، كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتأكد من الإلتزام بالقرار الصادرة حيث تم ضبط 300 شيشة وتم مصادرتها وغلق بعض المقاهى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن "الهجان"، ناشد المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أعلن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01220055008)-ص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".