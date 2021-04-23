اليوم السابع
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تحرير 11 محضر إشغال طريق بالباجور وغلق سنتر للدروس الخصوصية بحى غرب شبين الكوم

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:13 ص
تحرير 11 محضر إشغال طريق بالباجور وغلق سنتر للدروس الخصوصية بحى غرب شبين الكوم جانب من الحملة
المنوفية - محمد فتحى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة وإزالة الإشغالات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير11 محضر إشغال طريق، وفى ذات السياق قام قسم الإشغالات بحي غرب شبين الكوم بحملة مكبرة  تم خلالها رفع جميع  الإشغالات بداية من  كوبري عمر أفندي وحتى نهاية شارع المزلقان تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

وتفعيلاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، قام رئيس حي غرب شبين الكوم بغلق وتشميع سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بنطاق الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والحد من التجمعات.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (1)
حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (1)

 

حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (2)
حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (2)

 

حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (3)
حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (3)

 

حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (4)
حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (4)

 

حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (5)
حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (5)

 

حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (6)
حملة مكبرة لرفع كفاءة شوارع المدينة (6)

 


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