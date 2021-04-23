تأجيل محاكمة رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق برلسكونى لـ13 مايو بسبب حالته الصحية

فاطمة شوقى

أجلت محكمة سيينا بشمال وسط إيطاليا، محاكمة رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلسكوني، المتهم برشوة شهود في قضية سابقة، إلى 13 مايو الجاري، بعد أن قدم دفاعه تقارير طبية عن حالته الصحية.

وقالت صحيفة "الفاتو كوديتانو" الإيطالية، إلى أن المحكمة قبلت طلب محامي برلسكوني، فيديريكو سيكوني، الذي أوضح أن موكله لا يزال يدخل أحد المستشفيات في ميلانو بسبب "ضغوط نفسية فيزيائية"، حيث يحاكم رئيس حزب "فورزا إيطاليا" في اتهامات بتقديم رشى للشهود خلال محاكمة سابقة بشأن حفلاته سيئة السمعة التي يطلق عليها "بونجا بونجا" مع نساء يافعات.

وهذه هى المرة السابعة التي يتم فيها تأجيل محاكمة رئيس الحكومة الأسبق بتهمة الإدلاء بشهادة الزور ورشوة الشهود خلال الإجراءات القضائية لقضية "روبي"، التي يُحتمل مشاركته فيها في شبكة دعارة القاصرين في إطار حفلات بونجا بونجا "bunga bunga" الشهيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء يطالب بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين لبرلسكوني، الذي يتهمونه برشوة مارياني، حوالي 170 ألف يورو في ثلاث سنوات ، للإدلاء بشهادة زور عما شاهده في الحفلات الجنسية التي اعتاد برلسكونى الاحتفال بها بغزارة في حفلته. قصر في مدينة Arcore في ميلانو.

في المجموع، وفقًا لمكتب المدعي العام، كان برلسكوني قد وزع 10 ملايين يورو كرشوة للعديد من الشهود في محاكمته في عام 2013، والتي اتهم فيها بممارسة الجنس مع كريمة المحروق، الراقصة البالغة من العمر 17 عامًا والمعروفة أيضًا باسم روبي.. كانت الشابة ستحصل على 7 ملايين يورو رشوة.

ووجد برلسكوني في البداية مذنبا بالدفع مقابل ممارسة الجنس مع قاصر وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، ونقض الحكم في 2014 من قبل محكمة استئناف قضت بعدم وجود دليل على أن رئيس الحكومة الاسبق يعرف سن محروج. وتنفي هي وبرلسكوني ارتكاب أي مخالفات.