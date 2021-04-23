بوتين يعلن 10 أيام عطلة فى روسيا لمكافحة كورونا

وكالات



وقال بوتين خلال لقاء متلفز، بحسب وسائل إعلام غربية، رداً على طلب من رئيسة وكالة الصحة الروسية، التي اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء: "إذا كنت تعتقدين أن ذلك ضرورياً، فسأوقع المرسوم اليوم"، في شأن هذه العطلة الرسمية.

وسجلت السلطات الصحية الروسية لليوم السادس على التوالي أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما لا تزال حصيلة الوفيات اليومية عند مستوى قرابة 400 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصد 8840 إصابة جديدة (مقابل 8996 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2502 حالتان) يعود إلى العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 398 حالة وفاة (مقابل 397 وفاة أمس)، فيما تماثل 9407 مرضى للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و744961 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 107501 حالة وفاة و266246 حالة نشطة وأربعة ملايين و371214 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 127.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 332 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.