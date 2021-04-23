بعد رفض طعون المتهمين.. اعرف تواريخ ارتبطت بخلية ميكروباص حلوان الإرهابية

كتب إيهاب المهندس

وصلت محاكمة المتهمين بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية، إلى محطتها الأخيرة، بعد تأييد محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد لـ16 متهما بالقضية، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوي منها:

1_ "26 فبراير 2017"، ويشير لتاريخ أولي جلسات إعادة محاكمة المتهمين.

2 _ "12 أبريل 2017"، ويشير لأولي جلسات فض الأحراز، وتنوعت ما بين أسلحة نارية وذخيرة.

3_ " 18 أبريل من 2018"، ويشير لرفض طعون المتهمين علي قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.

4_ " 13 مايو 2018"، ويشير لجلسة مرافعة النيابة، وطالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة للمتهمين.

المحطة الـ8.. مرافعة دفاع المتهمين

فى 14 يوليو 2018 استمعت المحكمة لأولي جلسات مرافعة الدفاع وطالب خلال مرافعته براءة المتهمين.

5 _ "28 أغسطس 2019"، المحكمة تحيل 7 متهمين للمفتى.

6_ " 25 نوفمبر 2019"، المحكمة تقضي بالإعدام شنقا لـ 7 متهمين، والسجن الموبد والمشدد والبراءة لباقي المتهمين.

7 _ "14 ابريل 2021"، محكمة النقض، ترفض طعون المتهمين وتأييد أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد ل 14 متهما وهم من لهم أحقيقة الطعون.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني قضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.