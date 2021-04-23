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بث مباشر لصلاة الجمعة الثانية بشهر رمضان من الحرم المكى

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:31 ص
بث مباشر لصلاة الجمعة الثانية بشهر رمضان من الحرم المكى
كتبت ـ إيمان حنا

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توافد المصلون بمكة المكرمة على المسجد الحرام لأداء صلاة ثانى جمعة من شهر رمضان الكريم، والاستماع للخطبة، ويحرص المصلون على التباعد الاجتماعى واتباع كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. فى بث مباشر لقناة القرآن الكريم .

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، بتطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، مستخدمة المطهرات والمعقمات والمعطرات، لاستقبال المصلين خلال صلاة الجمعة، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، مجموعة من الصور لانتشار العمال فى المسجد الحرام وقيامهم بتعقيم جدران وحواجز المسجد، ضمن جهود خدمة الحكومة لوقاية زوار بيت الله الحرام من عدوى كورونا.


مكة المكرمة

رمضان

صلاة الجمعة

المسجد الحرام

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