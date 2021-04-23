انطلاق احتفالية محافظة شمال سيناء بعيدها القومى بافتتاح مسجد الشهيد.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مسجد الشهيد محمد سمير شراب، يرافقه هشام الخولى نائب المحافظ وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية وقيادات جامعة العريش، كما شهدت أسرة الشهيد محمد شراب مراسم افتتاح المسجد.

وألقى خطبة الجمعة نيابة عن وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف وشارك فى حضور الافتتاح الدكتور محمد نصار مساعد الوزير ممثلا لوزارة الأوقاف والشيخ إبراهيم جمعة مدير أوقاف شمال سيناء .

وفى خطبته أكد خطيب الجمعة على مايحمله شهر رمضان من ذكرى انتصارات تبين أن عزيمة الإيمان تصنع المعجزات، مضيفا أن أيام الشهر الفضيل هى أيام انتصارات تستوجب الدروس والعظة فهى أيام الله، مشيرا ليوم بدر الذى فيه كانت معجزة النصر بشدة الايمان وقوته رغم كثرة الأعداء ليحمل المسلمين رسالة الإصلاح فى الأرض ونشر القيم .

وقال إن شهر رمضان شهد فتح مكة ليتمكن النبى وصحابته بالنصر المبين وتجلى مذهب العفو والصفح من نبينا عندما عفا عمن آذاه ، وشهد شهر رمضان انتصار جيش مصر بقيادة قطز على الأعداء، وانتصار العاشر رمضان ليحقق جنود مصر المجد ويحرروا الأرض، مضيفا: أنه فى هذا اليوم توكل الجند على الله فصار هذا اليوم مثلا يضرب فى قوة الإيمان والشجاعة.

وقدم خطيب الجمعة من على المنبر تحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة وقال هم على مر التاريخ سيف مصر يؤازرهم شعب أبى وقدم تحية لأهل سيناء فى عيدهم.

وقال محافظ شمال سيناء، إن افتتاح المسجد يأتى انطلاقا باحتفالات المحافظة فى ذكرى عيد تحرير سيناء الـ39 والعيد القومى للمحافظة.

وتتواصل فعاليات العيد القومى للمحافظة، بإنطلاق احتفالية فى حرم الجامعة وافتتاح معرض "سيناء مستقبلنا مشرق" للأنشطة الطلابية وعروض فنية متنوعة.

وأعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء أن خريطة برنامج احتفالات المحافظة بالعيد القومى يتضمن وضع حجر أساس مشروعات جديدة وافتتاح أخرى قائمة وحفل فنى بقصر ثقافة العريش.

انطلاق احتفالية محافظة شمال سيناء بعيدها القومى

انطلاق احتفالية محافظة شمال سيناء بعيدها القومى

انطلاق احتفالية محافظة شمال سيناء بعيدها القومى

انطلاق احتفالية محافظة شمال سيناء بعيدها القومى