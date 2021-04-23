انتظام العمل في 26 محطة وقود ببورسعيد.. فيديو وصور

ومن جانبه قال محمد عوض وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إنه قد استقر العمل داخل محطات الوقود بالمحافظة والبالغ عددها 26 محطة.

وأوضح "عوض"، خلال لقائه مع "تليفزيون اليوم السابع"، أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لم ترصد أي شكاوى أو أمور خارجة عن المسار الطبيعي للعمل بالمحطات.

وأضاف المهندس خالد فهمى، مدير الرقابة التموينية ببورسعيد، أن الحملات التموينية ولجان المتابعة مستمرة ليلاً ونهاراً حتى في الأجازات الرسمية لمتابعة العمل.

وأشار إلى أن جميع فئات البنزين والسولار والغاز الطبيعي، متوفرة في كل محطات الوقود، والأمور تسير بشكل طبيعي بالتزامن مع الزيادة التي أقرتها الدولة المصرية ب 25 قرش لبعض فئات البنزين.

يذكر أنه قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل/يونيه2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.

وجاءت الأسعار كالآتى : 6,50 جنيه للتر البنزين 80 و 7,75 جنيه للتر البنزين 92 و 8,75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 75, 6 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن، وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.