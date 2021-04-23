اليوم.. انطلاق احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومى بإفتتاح مسجد الشهيد

شمال سيناء - محمد حسين

تنطلق اليوم الجمعة، رسميا احتفالات محافظة شمال سيناء بعيد تحريرها والعيد القومى للمحافظة بافتتاح رسمى مسجد الشهيد محمد سمير شراب.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح المسجد بحضور ومشاركة قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية، لافتا إلى أن المسجد هو احدث مساجد المحافظة واقيم على ساحل مدينة العريش .

ومقررا أن تتواصل الفعاليات بإنطلاق فعاليات احتفالية بحرم الجامعة بتحية العلم من ساحة الجامعة، وافتتاح معرض " سيناء مستقبلنا مشرق " للأنشطة الطلابية ، وانطلاق احتفال بمسرح الجامعة يتضمن عروض فنية منوعة يقدمها الطلبة .

وأعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء أن خريطة برنامج احتفالات المحافظة بالعيد القومى يتضمن وضع حجر أساس مشروعات جديدة وافتتاح أخرى قائمة وحفل فنى بقصر ثقافة العريش.

واشار البيان إلى أن فعاليات الاحتفالات ستتواصل حتى نهاية الأسبوع وتتضمن يوم السبت 24 أبريل افتتاح مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بعد إعادة الإنشاء، وافتتاح سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

ومقرر أن يشهد يوم الأحد 25 ابريل مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى، وافتتاح المركز التكنولوجى بمحافظة شمال سيناء ، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بحى الضاحية، وافتتاح ملعب نادى ابو صقل بالعريش ، وافتتاح مطحن الكرامة ، ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية.

وتتواصل احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى الاثنين 26 إبريل بإفتتاح محطة تحلية آبار القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 م مكعب فى اليوم ، ومشروع إنشاء جراجات ومخازن بمجلس مدينة الحسنة، وانشاء مجمع معاهد نخل بوسط سيناء ووضع حجر أساس مدرسة نخل الصناعية ، ويختتم بحفل فنى ليلى بقصر ثقافة العريش.