اليوم السابع
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الجمعة، 23 أبريل 2021 08:51 م
خالد صلاح
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الولايات المتحدة تُعين جيفرى فيلتمان مبعوثاً أمريكيا خاصاً للقرن الأفريقى

الجمعة، 23 أبريل 2021 08:21 م
الولايات المتحدة تُعين جيفرى فيلتمان مبعوثاً أمريكيا خاصاً للقرن الأفريقى جيفرى فيلتمان
وكالات

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عينت الولايات المتحدة، الجمعة، الدبلوماسى الأمريكى المخضرم جيفرى فيلتمان، مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقى فى وقت تتجه فيه واشنطن لتكثيف جهودها الدبلوماسية فى المنطقة.
 
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن في بيان "بحسب وسائل إعلام أمريكية"، إن فيلتمان سيقود الجهود الدولية لإنهاء التوتر بين إثيوبيا والسودان والتوتر الناتج عن إقامة سد النهضة الإثيوبى.
 
وبعد أن شغل فيلتمان مناصب كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية، عمل رئيساً للشؤون السياسية فى الأمم المتحدة من 2012 إلى 2018 وهي وظيفة تساعد في رسم سياسة المنظمة الدولية والإشراف على جهود الوساطة التي تبذلها.
 
وقبل عمله في الأمم المتحدة، شغل الدبلوماسي الأميركي منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة الرئيس باراك أوباما، وقبل ذلك عمل سفيراً للولايات المتحدة في لبنان، ورئيس مكتب الهيئة المؤقتة للتحالف في محافظة أربيل العراقية، ومسؤولاً كبيراً في القنصلية الأمريكية بالقدس.

 


جيفرى فيلتمان

الولايات المتحدة

اثيوبيا

سد النهضة

السودان

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