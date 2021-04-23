النيابة تأمر بحبس سيدة هاربة من إجمالي أحكام قضائية 89 سنة في القاهرة

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة هاربة من تنفيذ أحكام قضائية بإجمالى 89 سنة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبلها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

وكان رجال المباحث بالقاهرة، نجحوا فى ضبط هاربة من تنفيذ أحكام بإجمالى سجن 89 سنة وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط المتهمين الهاربين الصادر ضدهم أحاكم قضائية، فقد تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحبة شركة) مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 49 حكما قضائيا بالحبس فى قضايا "شيكات"، بإجمالي حبس 89 سنة.

وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.