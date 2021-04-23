المفوض السامي لشئون اللاجئين يدعو المجتمع الدولي لمساندة الكونغو الديمقراطية

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دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو جراندى، إلى تكثيف الدعم الدولي والتضامن مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والتى تكافح مع واحدة من أكبر مجموعات النازحين داخليا فى افريقيا وتستضيف نصف مليون لاجئ فروا من الصراع فى أماكن أخرى من المنطقة .



وقال المفوض السامي فى بيان له اليوم الجمعة فى جنيف ان هناك حاجة الى التزام وتضامن أكبر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والمجتمعات المحلية التى تواصل فتح أذرعها ومنازلها للاجئين على الرغم من محدودية الموارد واضاف ان المنظمة الدولية ومع استمرار عدم استقرار الوضع الأمنى تعمل على نقل اللاجئين بعيدا عن الحدود الى مواقع أكثر أمانا .



وأضاف أن الاستجابة الإنسانية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تاثرت بالنقص الحاد فى التمويل واشارت الى ان نداءها لعام 2021 والبالغ 204.8 مليون دولار تم تمويلها فقط بنسبة 16 % حتى الآن .