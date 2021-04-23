المتهم والأفوكاتو.. "حادث سير" برأ عاملا من إلقاء ماء نار على وجه زوجته

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن واقعة اتهام عامل رخام بإلقاء ماء النار على وجه زوجته، وأثناء محاكمته وبعد 5 أشهر من نظر جلسات المحاكمة وقبل الفصل في الدعوى ظهرت دليل جديد غير سير القضية، وهو حدوث حادث سير لشاب كان على علاقة بالزوجة وبسبب تدهور حالته الصحية واعتقاده بانه سيموت اعترف بالواقعة لينال عقابه ويحصل الزوج على حكما بالبراءة.

في البداية يقول المستشار القانوني أنور الرفاعى، المحامى بالنقض، إن القصة التي سنتحدث عن وقائعها حدثت في عام 2014، وهى اتهام عامل رخام بإلقاء ماء النار على وجه زوجته التي كانت غضبانه وكانت في بيت أهلها، وبيت أهل الزوجة كان يقع بجوار بيت الزوج، وكانت الزوجة على خلاف مع زوجها لشك الزوج بأن زوجته على علاقة مع جارها بمنطقة منشأة ناصر.

وتابع: وفى أحد الأيام ألقى على وجه الزوجة مياه نار ولم تشاهد من قام بهذا الفعل، وتم اتهام الزوج بأنه من بارتكاب الواقعة، وبعد 5 أشهر من المحاكمة والقضية أشرفت على حجزها للحكم، فوجئنا بأن النيابة العامة تقدم دليل جديد للمحكمة وهو أن الشاب اللى اتهمه الزوج بانه على علاقة بزوجته حدثت له حادث سيارة، اعترف تفصيلا بارتكاب وهو بين الحياء والموت، وأن زوجها بريء على أساس انه قام بواقعة إلقاء مياه النار على الزوجة ومثل للتحقيق وحصل على حكما بالسجن 10 سنوات وحصل الزوج على براءة.

تمر على في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.