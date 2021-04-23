المتهم بقتل زوجته بـ17 طعنة فى الوراق يجرى معاينة تصويرية للجريمة

كتب أحمد الجعفرى

أجرى القهوجى المتهم بقتل زوجته فى الوراق بسبب خلافات بينهما، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث اصطحبه فريق من النيابة لموقع الحادث وأعاد تمثيل جريمته.

وخاطبت النيابة مصلحة الطب الشرعى لافادتها بنتائج تشريح جثة المجنى، لاستكمال التحقيقات وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة أمرت بحبس قهوجى متهم بقتل زوجته بعدما سدد لها 17 طعنة نافذة فى مناطق متفرقة من جسدها نتيجة خلافات زوجية بينهما بالوراق.

وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجنى عليها وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والذى يعمل صاحب مقهى، بسبب خلافات زوجية، مما دفعه للاستعانة بسكين المطبخ وانهال عليها بـ17 طعنة، لتسقط غارقة في دمائها، وتفارق الحياة. واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من الشهود والذين كشفوا أن المتهم سبق وتزوج مرتين ولديه ابنة من إحدى زوجاته السابق.

وتابع الشهود أن المتهم تزوج المجني عليها وأنجب منها ولدين وبنت، لكنه سبق وأن انفصل عنها مرتين بسبب خلافات زوجية، رغم سيرتها الطيبة بين الأهالى.