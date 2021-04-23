الكشف الطبى على 1472 مواطنا بالقافلة الطبية العلاجية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ،قافلة طبية علاجية شاملة بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات، والتى أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، بالإضافة إلى الأشعة وصرف العلاج بالمجان.

وأعلنت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية، بأنه تم توقيع الكشف الطبى المجانى على 1472 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، الكشف المبكر للضغط والسكر ل72 حالة، والأشعة ل5حالة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة ل123حالة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم عن أمراض القلب وإرتفاع ضغط الدم.