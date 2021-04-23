اليوم السابع
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القبض على عاطلين كونا أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية في المنوفية

الجمعة، 23 أبريل 2021 02:01 م
القبض على عاطلين كونا أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية في المنوفية دراجات بخارية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث شبين الكوم من ضبط عاطلين كونا أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدائرة القسم، وبحوزتهم 10 دراجات نارية مبلغ بسرقتها. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن العقيد محمد أنور مفتش مباحث قسم ومركز شبين، والرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم و والنقباء عمرو سعد الله ،أحمدالجنزورى معاونى مباحث القسم،من ضبط عاطلين كونا أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية  بدائرة القسم وبحوزتهم 10 دراجات نارية مبلغ بسرقتهم ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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