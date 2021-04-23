القبض على ربة منزل بتهمة تعذيب طفلتها في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

ألقت مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، رئيس المباحث القبض على ربة منزل بتهمة الاعتداء على ابنتها وتعذيبها بطرق مختلفة، بعد أن ورد بلاغ لمباحث المركز من شاب في الثلاثينيات من العمر، يفيد اعتداء ربة منزل "طليقته" على بناته بالضرب بشكل مستمر.

واتهم الأب فى محضر تم تحريره، طليقته بتعذيب الطفلة الصغرى بالحروق في الجسد وإطفاء السجائر في جسدها رغم سنها الصغير الذي لم يتجاوز 4 أعوام.

ونجحت حملة مكبرة لمعاونى مباحث المركز ضمت النقباء كامل قمحاوي والسيد نصرالله وملهم محمد معاونى مباحث مركز الإسماعيلية، في ضبط المتهمة، فيما تم استدعاء الطفلة للتأكد من وجود إصابات من عدمه وتبين وجود إصابات بالفعل.

وقال الأب في محضر الشرطة، أن الأم "طليقته" وأنهما انفصلا قبل عدة أشهر على أن تعيش الطفلتان معها بمنطقة أبو عطوة، إلا أنه اكتشف اعتداءها عليهما بشكل دائم ووصل الأمر إلى التعذيب بالحروق.

وبعرض الفتاة علي النيابة العامة أمرت بعرضها علي الطب الشرعي لبيان سبب الإصابات، فيما تم التحفظ على الأم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.