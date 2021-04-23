الفلبين تحتج على استمرار تواجد سفن الصين في المياه المتنازع عليها

أ ش أ

قدمت الفلبين احتجاجين دبلوماسيين جديدين، اليوم الجمعة، ضد استمرار الوجود غير القانوني للسفن الصينية في بحر الفلبين الغربي.



وذكرت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان- أوردته صحيفة " فلبين ستار" المحلية اليوم- إن "وجود هذه السفن ينتهك بشكل صارخ سيادة الفلبين والحقوق السيادية والولاية القضائية".



وقدمت الوزارة، مذكرات دبلوماسية جديدة في 21 أبريل، بعد يوم من تأكيد هيئات إنفاذ القانون البحري الفلبينية استمرار وجود ما لا يقل عن 160 سفينة صيد بحرية صينية في المنطقة.



وتأتي الاحتجاجات الدبلوماسية الجديدة بالإضافة إلى الاحتجاجات اليومية التي تقدمها وزارة الخارجية "لكل يوم تأخير" حيث ترفض بكين سحب سفنها في جوليان فيليب ريف.



ومع ذلك، أصرت السفارة الصينية لدى الفلبين على أن السفن هي مجرد سفن صيد.