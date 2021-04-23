العربية: مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو قادة مصر والسودان وإثيوبيا للتعاون لحل أزمة سد النهضة

أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، يدعو قادة مصر والسودان وإثيوبيا للتعاون لحل أزمة سد النهضة.
العربية: مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو قادة مصر والسودان وإثيوبيا للتعاون لحل أزمة سد النهضةالجمعة، 23 أبريل 2021 09:45 م
سد النهضة
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