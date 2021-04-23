اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

العربية: مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو قادة مصر والسودان وإثيوبيا للتعاون لحل أزمة سد النهضة

الجمعة، 23 أبريل 2021 09:45 م
العربية: مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو قادة مصر والسودان وإثيوبيا للتعاون لحل أزمة سد النهضة سد النهضة
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، يدعو قادة مصر والسودان وإثيوبيا للتعاون لحل أزمة سد النهضة.


سد النهضة

مستشار الامن القومى الامريكى

اخبار التليفزيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى وبوتين يتباحثان هاتفيًا بشأن الأوضاع فى ليبيا وملف سد النهضة

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:46 ص

اتحاد الكتاب العرب يدعم مصر والسودان فى أزمة سد النهضة ويدعو العرب للمساندة

الخميس، 22 أبريل 2021 10:33 م

السودان يدعو الاتحاد الأوروبى لتوسيع مظلة الوسطاء فى مفاوضات سد النهضة

الخميس، 22 أبريل 2021 08:17 م

وزير الخارجية يُسلم رئيس تونس رسالة من الرئيس السيسى حول سد النهضة

الخميس، 22 أبريل 2021 06:29 م

شكرى يصل تونس لتسليم رسالة السيسى للرئيس قيس سعيد حول سد النهضة

الخميس، 22 أبريل 2021 03:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة