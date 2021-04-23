وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "إن وزير الصحة حسن التميمي أكد التعاقد على أربعة ملايين ونصف جرعة إضافية من اللقاح مع شركة فايزر".

يشار إلى أن هناك ثلاثة لقاحات موجودة في العراق معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة وهي (فايزر وسينوفارم وأسترازينكيا).