الصحة تحذر مصابى كورونا: يجب معرفة ضوابط العزل والحصول على بروتوكول العلاج

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إن المواطنين يلتزمون بالحصول على المعلومات من مصادرها الطبيعية، مضيفًا أن الزيادات الطفيفة في بعض محافظات الصعيد ترجع إلى أن المواطنين يتوجهون إلى عيادات خاصة أو الحصول على علاج من الصيدلية ويعزلون أنفسهم في المنزل دون معرفة ضوابط العزل أو الحصول على بروتوكول العلاج من وزارة الصحة، معقبا: "الشخص الواحد سينقل العدوى إلى 4 أو 5 أشخاص مخالطين له في المنزل".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج اليوم المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة حريصة على إعلان كل ما يرتبط بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد من حقائق، مشيرا إلى أن بعض محافظات الصعيد تشهد زيادات طفيفة على مستوى أعداد الإصابات اليومية، وأنها لا تدعو إلى القلق، ويمكن للنظام الصحي أن يستوعبها.

وتابع، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بأن الـ17 مستشفى في محافظة سوهاج تتعامل مع أزمة كورونا بطاقتها الاستيعابية كاملة، وتحتوى على أسرة عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعى، كما أمدت الوزارة، المحافظة، بإمكانات إضافية بسبب احتمالية زيادة الأرقام.