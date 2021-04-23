اليوم السابع
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الصحة العراقية: من المستبعد تعديل إجراءات الحظر فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:04 ص
الصحة العراقية: من المستبعد تعديل إجراءات الحظر فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان وزير الصحة العراقى حسن التميمى
وكالات

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حددت وزارة الصحة العراقية، موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر المفروض للحد من فيروس كورونا، وقال وزير الصحة العراقى حسن التميمى فى حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "الوزارة باشرت باستقدام العشرات الفرق الاجنبية واعتبارها البديل أمام الإخلاء الطبي وسفر الحالات للعلاج خارج العراق"، مبينا أنه "تم إجراء آلاف العمليات المختلفة ونحو أكثر من 500 عملية قلب مفتوح للأطفال توزعت مابين محافظات كربلاء والنجف وبابل وبغداد".

واستبعد وزير الصحة، "تغيير إجراءات الحظر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان"، مشيرا إلى "وجود تهاون كبير بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من خلال الدعوات إلى عدم إرتداء الكمامات وإقامة الدعوات ومآدب الافطار، إلى جانب اقامة مجالس العزاء".

وأكد "مازلنا نقيم الموقف الوبائي وسيتم إعادة النظر بالإجراءات المتبعة بعد عيد الفطر المبارك".

 


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