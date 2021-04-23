اليوم السابع
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الشرطة الإسرائيلية تجبر المعتكفين على الخروج من المسجد الأقصى بالقوة

الجمعة، 23 أبريل 2021 02:00 ص
الشرطة الإسرائيلية تجبر المعتكفين على الخروج من المسجد الأقصى بالقوة عناصر من الشرطة الإسرائيلية فى باحات المسجد الاقصى
كتب وكالات

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أجبرت الشرطة الإسرائيلية المعتكفين فى المسجد الاقصى على الخروج منه بالقوة، بعد اقتحام باحاته والمصليات المسقوفة، بحسب "روسيا اليوم"، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية أجبرت المقدسيين والمصلين المعتكفين داخل المسجد على مغادرته بالقوة.

 

وأشارت المصادر إلى أن القوات هددت المتواجدين بالاعتقال فى حال عدم مغادرة المسجد على الفور، وحذرت "رابطة علماء فلسطين" من "مؤامرة خطيرة" تستهدف المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

 

وقال نسيم ياسين رئيس الرابطة: "نحذر المسلمين من مؤامرة جديدة وخطيرة تستهدف المسجد الأقصى من قبل المستوطنين".

 

وأضاف: "تقوم فى هذه الأيام جماعات تسمى بجماعات الهيكل (استيطانية) بدعوة إلى مؤتمر تحضيرى لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة فى 28 رمضان (الموافق 10 مايو القادم)".

 

ودعا ياسين علماء الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الإسلامية والحقوقية "إلى التحرك الفورى لوقف هذه المخططات الخطيرة التى تستهدف أقدس مقدسات الأمة".

 

كما طالب بـ"تحشيد أبناء الأمة للوقوف فى وجه هذه المخططات والمؤامرات الخطيرة على المسجد الأقصى ووقف الاعتداءات والاقتحامات من العدو الصهيونى وقطعان مستوطنيه".

 


الشرطة الإسرائيلية

شهر رمضان

المسجد الأقصى

القدس

فلسطين

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