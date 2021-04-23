اليوم السابع
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السيطرة على حريق إثر كسر ماسورة غاز فى دمنهور.. صور

الجمعة، 23 أبريل 2021 12:30 ص
السيطرة على حريق إثر كسر ماسورة غاز فى دمنهور.. صور السيطرة على الحريق
فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل إثر كسر فى ماسورة غاز 4 بوصة، بجوار عمارة شلبي بمدينة دمنهور، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق إثر كسر فى ماسورة غاز بجوار عمارة شلبي بمدينة دمنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق والسيطرة عليه دون حدوث خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

السيطرة على حريق هائل بجوار عمارة شلبى بدمنهور (1)
السيطرة على حريق هائل بجوار عمارة شلبى بدمنهور (1)

 

السيطرة على حريق هائل بجوار عمارة شلبى بدمنهور (2)
السيطرة على حريق هائل بجوار عمارة شلبى بدمنهور (2)

 


حريق في البحيره

البحيرة

دمنهور

مدينة دمنهور

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