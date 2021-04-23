السجن المؤبد لمفجر محطة مترو أنفاق في مانهاتن

وكالات

حكم قاضي فيدرالي أمريكي في مانهاتن أمس الخميس، بالسجن المؤبد على رجل حاول تفجير نفسه في أروقة محطة مترو في نيويورك بتأثير من تنظيم داعش الإرهابي في ديسمبر 2017.



وقال القاضي الفدراالي ريتشارد سوليفان، في الجلسة إن العقوبة تهدف إلى "بعث رسالة" للذين يمكن أن يحاولوا ارتكاب أفعال مشابهة للمتهم "عقيد الله".

ومن جهتها، طلبت محامية الدفاع آمي غاليتشيو تسليط العقوبة القانونية القصوى، السجن 35 عاماً.



وأوقف عقيد الله المهاجر البنغالي في 11 ديسمبر، بعد تفجيره قنبلة بدائية ثبتها على جسده، في ساعة الذروة في محطة مترو أنفاق تربط ميدان التايمز بمحطة حافلات بورت أوثوريتي، لكنها لم تنفجر كلياً.

وأصيب المهاجم بجروح بالغة ولم يصب أي شخص آخر، لكن الاعتداء سبب توتراً خاصة أنه كان بعد دهس بشاحنة في نهاية أكتوبر 2017 خلّف 8 قتلى في جنوب مانهاتن نفذه رجل متأثر أيضا بتنظيم داعش الإرهابي.