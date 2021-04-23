اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى وبوتين يتباحثان هاتفيًا بشأن الأوضاع فى ليبيا وملف سد النهضة

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:46 ص
الرئيس السيسى وبوتين يتباحثان هاتفيًا بشأن الأوضاع فى ليبيا وملف سد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلي رأسها تفاصيل الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن مستجدات ملف سد النهضة، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وكذلك محطة الضبعة النووية، وقد تم التوافق حول زيادة التنسيق المتبادل وتعزيز مسار العلاقات الثنائية علي كافة المستويات، علي نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون المشترك لمواجهة التحديات التى تمس مصالح الدولتين والشعبين الصديقين، خاصةً فى ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

السيسي

بوتين

ليبيا

سد النهضة

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيسان عبد الفتاح السيسى وبوتين يتوافقان على استئناف حركة الطيران الكاملة

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:44 ص

الرئاسة فى أسبوع.. الرئيس السيسى يوجه بتسخير الإمكانات المصرية لدعم الأشقاء الليبيين..منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة وتطوير منطقة حديقة الفسطاط.. نعى الرئيس التشادى إدريس ديبى ورسالة ذكرى العاشر من رمضان

الجمعة، 23 أبريل 2021 10:15 ص

الرئيس السيسى يستعرض نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا على رأس وفد وزارى رفيع المستوى.. ويوجه بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين فى جميع المجالات

الخميس، 22 أبريل 2021 04:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة