ودعا علوي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - المجتمع الدولي إلى بذل الجهود المشتركة لإعادة الأمن والسلام في أفغانستان، مضيفاً أن دور باكستان سيكون هاماً في تحقيق الأمن والسلام في أفغانستان.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الباكستاني إن الحكومة ستتخذ قرارًا نهائيًا حول علاقاتها مع فرنسا على خلفية إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي الكريم (صلى الله عليه وسلم)، بعد توصيات من قبل البرلمان.



وأضاف أن الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مناطق في باكستان جاءت نتيجة تصرفات بعض الدول الأوروبية بخصوص الإسلام، والتي جعلت الحضارات تقف وجهاً لوجه في وقت يحتاج فيه العالم إلى الأمن والسلام، مؤكدًا أنه لا يمكن الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وتدنيس القرآن الكريم بحجة حرية التعبير والرى.



وأشار إلى أن الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية تجرح مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.