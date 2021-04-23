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الرئيسان عبد الفتاح السيسى وبوتين يتوافقان على استئناف حركة الطيران الكاملة

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:44 ص
الرئيسان عبد الفتاح السيسى وبوتين يتوافقان على استئناف حركة الطيران الكاملة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

السيسي

بوتين

السياحة الروسية

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