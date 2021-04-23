الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام) ، ومديرية أمن الشرقية ، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000– إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.