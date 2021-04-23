اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 أبريل 2021 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه فى الشرقية

الجمعة، 23 أبريل 2021 07:08 م
الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه فى الشرقية مديرية أمن الشرقية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام) ، ومديرية أمن الشرقية ، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000– إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مخدرات

ايس

مخدر الآيس

حشيش

تهريب مخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة