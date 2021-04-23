اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الجمعة، 23 أبريل 2021 11:31 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في تحرير (11940) محضرا لأشخاص، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11884) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (56) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (808) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (267) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1505) شيش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 


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عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الداخلية

كورونا

الإجراءات الاحترازية

حوادث

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