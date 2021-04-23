الخارجية الأمريكية: نتابع سحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا عن كثب

واشنطن أ ش أ

أكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستواصل "متابعتها عن كثب للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، فى أعقاب إعلان روسيا عن عودة قواتها إلى مواقعها بعد مناورات أجرتها هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن واشنطن ستنظر إلى الأفعال التى ستقوم بها روسيا وليست الأقوال.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، قد أعلن عن اختتام مناورات أدتها قوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية الروسيتين وأمر بعودة القوات المشاركة إلى مواقع مرابطتها الدائمة.

وبدوره، وقع رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكى، قانونا يسمح بتعبئة جنود الاحتياط خلال 24 ساعة، فى حال تفاقم الوضع فى دونباس.

وقال المكتب الصحفى للرئيس الأوكرانى، فى بيان، اليوم الأربعاء، نقلته"روسيا اليوم"، إن زيلينسكى وقع على قانون بشأن تعبئة جنود الاحتياط فى فترة زمنية محددة.

وأوضح المكتب الصحفى إن الوثيقة تنص على تعبئة جنود الاحتياط والتحاقهم بالقوات المسلحة الأوكرانية فى مدة زمنية محددة، دون الإعلان مسبقا عن التعبئة.

وبحسب المكتب الصحفى فإن ذلك سيسمح بدعم الوحدات العسكرية لجميع قوات الجيش الأوكرانى فى مدة زمنية وجيزة بجنود الاحتياط، بهدف رفع فعاليتها القتالية فى حال عدوان عسكرى، وتهديد مفاجئ.