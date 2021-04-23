الحوار الكامل للرئيس السيسى مع كبار قادة القوات المسلحة عقب صلاة الجمعة.. فيديو

كتب محمد الجالى

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزیر الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعددا من الضباط وضباط الصف والجنود.

وعقب أداء صلاة الجمعة، التقى الرئيس بكبار قادة القوات المسلحة حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة داخلياً وإقليمياً ودولياً.

وناقش الرئيس عددا من كبار قادة القوات المسلحة في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة هم إمتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفاني وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

ووفقًا للفيديو الدي نشره موقع رئاسة الجمهورية،، للقاء الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة، قال الرئيس : "كل سنة وانتم طيبين جميعاً .. رمضان كريم ويارب المناسبة اللى بنحتفل بيها مناسبة عظيمة ليوم عظيم فى تاريخ مصر الحديث كل عام وانتم طيبين وربنا يكثر من هذه الايام الطيبة الجميلة والسعيدة فى حياتنا وايضا نتمنى لشهدائنا ومصابينا على مر كل العصور.. ربنا سبحانه وتعالى يتغمدهم برحمته ويجمعنا بهم على خير واسمحوا لي ان اوجه لهم التحية والتقدير على الجهود اللى انتم تبذلوها وبذلتوها خلال الفترة اللى فاتت واللى الحقيقة كان لها تأثير كبير اوى على حالة الاستقرار اللى بنعيشها دلوقتى".

وأضاف الرئيس السيسى:" يمكن لو نفتكر من ٢٠١٣ كان حالنا كان عامل ازاى و ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ ويمكن لحد دلوقتى لكن طبعا بجهدكم وبجهد اشقائكم فى الداخلية وزارة الداخلية تحقق استقرار كبير اوى اوى وتم مواجهة الارهاب بشكل حاسم وان شاء الله سبحانه وتعالى يكمل فضله علينا ونستطيع نقول ان احنا نزعنا هذا الامر مش بس فقط بالإجراءات الأمنية اللى بنعملها لكن ايضاً ببناء الوعى والفكر والمعرفة والثقافة بينا كلنا ".

وتطرق الرئيس السيسي الي الحديث عن الأشقاء فى ليبيا، قائلًا: " ليبيا نستطيع ان نساعدهم كأشقاء وكبعد استراتيجى العمق الاستراتيجي على الاتجاه الغربى واحنا عندنا فرصة والكلام ده قلته من سنة او سنتين نظموا العمالة بشركات مصرية والكلام ده مش ليكم انتم يعنى العمالة المصرية اللى ممكن نوديها ليبيا وقوائم وبيانات وشركات توديها يبقى فيه شكل افضل كتير من الشكل اللى بنعمله ده احنا كدولة جوار فيه فرصة احنا بالخبرات اللى عندنا فيه فرصة احنا بالانطباع اللى عندنا بقى فيه فرصة ليه الناس اللى جتلنا على مدار الاربع خمس سنين اللى فاتوا ابتدوا يقولوا الدولة المصرية باللى بتعمله ده شركاتها شركات قادرة اللى يعمل خمس انفاق تحت قناة السويس لا يقدر اللى يعمل دلوقتى الانفاق بتاعة مترو الانفاق بشركات مصرية لا يقدر.. اللى يقدر يعمل محطات المعالجة ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء واى اشغال اخرى يقدر وممكن نعتمد عليه، عندنا كهربا زيادة ممكن نوديلهم لغاية ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ميجا زى ما هما عايزين السودان نفس الكلام ١٠٠٠ ٢٠٠٠ عندنا زيادة نديهم الاردن والعراق ٢٠٠٠ زيادة نديهم عندنا الحمدلله رب العالمين اللى اتعمل فى ٧ سنين اللى فاتوا كان فضل كبير اوى لصاحب الفضل".

وتحدث الرئيس السيسي عن مشروع الريف المصري والذي يضم ما بين ٥٠ الي ٦٠ مليون مواطن، وذلك بالطرق ومحطات الصرف ومياه الشرب والمستشفيات والمدارس والري الحديث وتبطين الترع، خاصة ان هذه القري ليست مخططة .

وحول الانتقال الي العاصمة الادارية الجديدة، قال الرئيس السيسي إن كل ما يتم عمله بالعاصمة ٤٠ الف فدان من ١٧٥ الف فدان ، مؤكدا انه عندما يتم افتتاح العاصمة الادارية الجديدة سترون دولة اخري، فالامر ليس مبني وانما جوهر ومضمون مع الشكل .