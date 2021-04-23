اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بشركة فى مدينة نصر

الجمعة، 23 أبريل 2021 09:39 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بشركة فى مدينة نصر الحماية المدنية - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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اندلع حريق صباح اليوم بإحدى الشركات في مدينة نصر بالقاهرة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماد النيران، وحرر محضر بالواقعة، وجاري إجراء التحريات لكشف أسبابه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة ،بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق بإحدى الشركات في مدينة نصر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال العاملين بالشركة.

 


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