الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بسيارة فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بسيارة، أمام معرض للسيارات علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالقرب من كوبري الشموت بدائرة مركز بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة سوزوكي، أمام معرض للسيارات علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالقرب من كوبري الشموت بدائرة مركز بنها.

علي الفور انتقل العقيد هيثم شحاته وكيل الحماية المدنية بالقليوبية، وجري الدفع بسيارتين إطفاء، وتبين نشوب حريق بسيارة سوزوكي، أمام معرض للسيارات علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالقرب من كوبري الشموت بدائرة مركز بنها، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.