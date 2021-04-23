الجيش الليبى يرفع درجة الاستعداد قرب الحدود مع تشاد

كتب وكالات

أعلن الجيش الليبى، رفع درجة الاستعداد والجهوزية التامة لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية قرب الحدود الليبية التشادية، مشيرة إلى تسيير دوريات برية وجوية فى المنطقة المستهدفة وتمركز لسرية مقاتلة فى قاعدة السارة قرب الحدود تحسبا لتطورات الوضع شمالى تشاد، بحسب "سبوتنيك".





وقالت منطقة الكفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، فى بيان صحفى على صفحتها الرسمية فيسبوك: "بتعليمات من أمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء المبروك المقرض، رفعت درجة الاستعداد والجهوزية التامة لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية".

وأكدت منطقة الكفرة على "تجهيزها بالإمكانيات والمعدات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة وذلك بتكليف دوريات برية وجوية على الحدود وكذلك تمركز للسرية المقاتلة فى قاعدة السارة والانطلاق منها فى دوريات على الحدود مع دولة تشاد".

وأضاف البيان أن "تمت عملية دعم الأجهزة الأمنية داخل المنطقة لتأمينها وضبط المخالفين".

والأربعاء الماضي، طالب مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح، المجلس الرئاسى والقيادة العامة والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع دولة تشاد تحسبا لأى تداعيات أمنية أو عمليات نزوح.

وقال المجلس فى بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: إنه "يتابع عن كثب الأحداث المتسارعة التى تمر بها دولة تشاد الجارة، وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح فى المنطقة".

وأكد أنه على "جميع الجهات المختصة، الجيش والمجلس الرئاسى والقيادة العامة والحكومة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد، وحدودها الجنوبية وصون سيادتها".

وكان الجيش التشادى الذى شكل المجلس الانتقالي، قد أعلن الثلاثاء الماضى عن قراره بإغلاق الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر، عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي.



ارسال معدات عسكرية لتأمين الحدود مع تشاد



ارسال معدات عسكرية لتأمين الحدود



ارسال معدات عسكرية